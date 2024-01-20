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Сегодня, 19:25

Валуев считает, что на Украине плохо воспримут поведение Котляр, пожавшей руку россиянке Минчевой

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Депутат Госдумы РФ Николай Валуев в комментарии для «СЭ» отреагировал на решение украинской теннисистки Елизаветы Котляр пожать руку россиянке Владе Минчевой после матча первого круга юниорского Australian Open, несмотря на запрет от украинских властей.

«Девушки молодцы. Но шансы на то, что здравый смысл возобладает минимальны. Ее решение на Украине воспримут плохо», — сказал Валуев «СЭ».

На турнирах под эгидой ATP и WTA, а также турнирах «Большого шлема» теннисисты из Украины не пожимают руки представителям России и Белоруссии.

Ранее на Australian Open-2024 в одиночном женском разряде украинка Леся Цуренко и белоруска Арина Соболенко не пожали друг другу руки. Так же поступили и украинка Даяна Ястремская и представляющая Францию Варвара Грачева.

Теннис
Australian Open
Николай Валуев
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