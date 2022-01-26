Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 13:53

Джокович может выступить на турнире в Дубае после скандала на Australian Open

Роман Шишов
Корреспондент

Первая ракетка мира Новак Джокович может выступить на турнире в Дубае в следующем месяце, информирует Eurosport. 34-летний сербский теннисист находится в списке участников. Для Джоковича этот турнир может стать первым в 2022 году.

Ранее он не был допущен на Australian Open из-за того, что у него не было прививки от коронавируса, а медотвод (случай терапевтического исключения) спортсмена от вакцинации власти Австралии после судебного разбирательства сочли недостаточным основанием для нахождения в стране у частия в соревнованиях. Так как правила въезда в Австралию требуют вакцинации, Джокович в итоге был вынужден покинуть страну и пропустить турнир «Большого шлема».

Напомним, что для участия в турнирах ATP и WTA необходима вакцинация. Ранее сообщалось, что Джокович — является одним из трех теннисистов из топ-100 рейтинга ATP и WTA, у которых нет прививки от коронавируса.

Турнир в Дубае пройдет с 14 по 26 февраля.

Новак Джокович
0
Читайте также
Особняк за 1,5 миллионов долларов, лес с оленями, автопарк: как живут хоккеист Малкин и красотка Кастерова
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
Поздняков — о вспышке коронавируса в олимпийской сборной России: «Действующий штамм коронавируса ведет себя более дружелюбно»
«За своих надо бороться до конца, а не оставлять в неведении». Крик души Никиты Трегубова
Поздняков назвал непризнание «Спутника» пещерным нигилизмом
Вратарь «Ювентуса» Перин сдал положительный тест на коронавирус
Две лыжницы сборной Норвегии заразились коронавирусом
«Права наших спортсменов были нарушены». Поздняков — о квалификационных соревнованиях по фристайлу
Материалы сюжета: Новак Джокович и Australian Open: власти Австралии аннулировали визу, депортация и суд теннисиста, последние новости, подробности
Спонсор Новака Джоковича прокомментировал скандальную высылку теннисиста из Австралии
Федеральный суд Австралии обнародовал причины аннулирования визы Джоковича
Джокович хочет предъявить Австралии иск на 6 миллионов долларов
Джокович купил компанию, разрабатывающую лекарство от коронавируса
В турнирах во Франции смогут участвовать только привитые от коронавируса
Федерация тенниса Австралии оплатит судебные издержки Джоковича
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Спонсор Новака Джоковича прокомментировал скандальную высылку теннисиста из Австралии
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости