Джокович может выступить на турнире в Дубае после скандала на Australian Open

Первая ракетка мира Новак Джокович может выступить на турнире в Дубае в следующем месяце, информирует Eurosport. 34-летний сербский теннисист находится в списке участников. Для Джоковича этот турнир может стать первым в 2022 году.

Ранее он не был допущен на Australian Open из-за того, что у него не было прививки от коронавируса, а медотвод (случай терапевтического исключения) спортсмена от вакцинации власти Австралии после судебного разбирательства сочли недостаточным основанием для нахождения в стране у частия в соревнованиях. Так как правила въезда в Австралию требуют вакцинации, Джокович в итоге был вынужден покинуть страну и пропустить турнир «Большого шлема».

Напомним, что для участия в турнирах ATP и WTA необходима вакцинация. Ранее сообщалось, что Джокович — является одним из трех теннисистов из топ-100 рейтинга ATP и WTA, у которых нет прививки от коронавируса.

Турнир в Дубае пройдет с 14 по 26 февраля.