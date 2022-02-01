Юрий Каминский назвал фантастическим финал Australian Open Медведева с Надалем

Старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский высказался о финальном матче Australian Open испанца Рафаэля Надаля против россиянина Даниила Медведева.

«Я следил за теннисом, болел за Медведева. Матч был фантастическим, и мне как тренеру было многое интересно. У Надаля надо поучиться вытаскивать себя за волосы, что называется», — цитирует Каминского ТАСС.

В воскресенье в Мельбурне Медведев уступил Рафаэлю Надалю, ведя 2-0 по партиям, со счетом 6:2, 7:6 (7:5), 4:6, 4:6, 5:7. Матч продолжался 5 часов 24 минуты. Медведев проиграл в финале Australian Open во второй раз подряд. В прошлом году россиянин уступил сербу Новаку Джоковичу.