Старт Уимблдона отложен на полчаса из-за дождливой погоды

Стартовые матчи на Уимблдоне отложили на полчаса из-за дождливой погоды, сообщает в Twitter журналист Жозе Моргадо.

Уимблдон является третьим в сезоне турниром «Большого шлема». Соревнования проводятся в Лондоне на травяном покрытии и пройдут с 28 июня по 11 июля.

В 2019 году победителем турнира в мужском одиночном разряде стал серб Новак Джокович. В прошлом году Уимблдон был отменен из-за коронавируса. Действующей победительницей соревнований у женщин является румынская теннисистка Симона Халеп.