Старт Уимблдона отложен на полчаса из-за дождливой погоды
13:00
Стартовые матчи на Уимблдоне отложили на полчаса из-за дождливой погоды, сообщает в Twitter журналист Жозе Моргадо.
Уимблдон является третьим в сезоне турниром «Большого шлема». Соревнования проводятся в Лондоне на травяном покрытии и пройдут с 28 июня по 11 июля.
В 2019 году победителем турнира в мужском одиночном разряде стал серб Новак Джокович. В прошлом году Уимблдон был отменен из-за коронавируса. Действующей победительницей соревнований у женщин является румынская теннисистка Симона Халеп.
Дополнительная информация:
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю