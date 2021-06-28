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Старт Уимблдона отложен на полчаса из-за дождливой погоды

13:00
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Стартовые матчи на Уимблдоне отложили на полчаса из-за дождливой погоды, сообщает в Twitter журналист Жозе Моргадо.

Уимблдон является третьим в сезоне турниром «Большого шлема». Соревнования проводятся в Лондоне на травяном покрытии и пройдут с 28 июня по 11 июля.

В 2019 году победителем турнира в мужском одиночном разряде стал серб Новак Джокович. В прошлом году Уимблдон был отменен из-за коронавируса. Действующей победительницей соревнований у женщин является румынская теннисистка Симона Халеп.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/josemorgado/status/1409448345286889475

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