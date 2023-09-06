Тиафо проиграл Шелтону в 1/4 финала US Open

Шелтон впервые в карьере вышел в полуфинал турнира «Большого шлема»

Американский теннисист Бен Шелтон вышел в полуфинал US Open. В четырех сетах он переиграл соотечественника Фрэнсиса Тиафо — 6:2, 3:6, 7:6 (9:7), 6:2.

Матч продолжался 3 часа 9 минут. 20-летний Шелтон 14 раз подал навылет, допустил 11 двойных ошибок и реализовал 7 из 15 брейк-пойнтов. На счету 25-летнего Тиафо 7 подач навылет, 4 двойные ошибки и 4 из 6 реализованных брейк-пойнтов.

Следующим соперником 47-й ракетки мира будет серб Новак Джокович. Шелтон впервые вышел в полуфинал турнира «Большого шлема».

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Бен Шелтон (США) — Фрэнсис Тиафо (США, 10) — 6:2, 3:6, 7:6 (9:7), 6:2