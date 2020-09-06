Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал победу над Сальваторе Карузо (6:0, 6:4, 6:0) в третьем круге Открытого чемпионата США и высказался о возможной встрече с Даниилом Медведевым в четвертьфинале турнира.

«Ой, мне немного повезло, что встреча завершилась лишь в трех сетах. Так получилось, не знаю даже, как это прокомментировать. Результат есть, и это самое главное», — цитирует Рублева пресс-служба US Open.

«Если придется встретиться с Медведевым в четвертьфинале, то это будет сложный матч. У него идеальная подача и классная игра на приеме. К тому же необычные теннисный стиль, который заставляет спешить и делать ошибки», — резюмировал российский теннисист.

В четвертом круге US Open Рублев сыграет с итальянцем Маттео Берреттини, а Медведев — с американцем Фрэнсисом Тиафо.