Турниры Большого шлема по теннису: даты и сроки проведения в 2024 году
Календарь теннисных турниров в 2024 году по сравнению с предыдущим сезоном не сильно изменится. Четыре главным старта сезона, турниры серии «Большого шлема», состоятся в привычные временные рамки. Australian Open в 2024 году начнется не в понедельник, а на день раньше — в воскресенье, как и Roland Garros. Впервые соревнование продлится 15 дней.
После второго в сезоне турнира «Большого шлема», Roland Garros, определится большинство спортсменов, квалифицировавшихся на Олимпийские игры-2024 по рейтингам ATP и WTA, обновленным 10 июня 2024 года,
Перед третьим в сезоне «Мэйджором», Уимблдоном-2024, никаких изменений в календаре не произойдет — на протяжении трех недель состоятся шесть турниров ATP 250 (четыре) и ATP 500 (два), а также два турнира WTA 500 и четыре турнира WTA 250. Накануне заключительного четвертого «Шлема» US Open-2024 пройдут cоревнования не только на харде, но и на грунте (включая Олимпиаду) и даже на траве.
Расписание турниров серии «Большого шлема» в 2024 году
- Открытый чемпионат Австралии (Australian Open). Мельбурн, Австралия (Hard) — 14 — 28 января.
- Открытый чемпионат Франции (Roland Garros). Париж, Франция (Грунт) — 26 мая — 9 июня.
- Уимблдон (Wimbledon). Лондон, Великобритания (Трава) — 1 — 14 июля.
- Открытый чемпионат США (US Open). Нью-Йорк, США (Хард) — 26 августа — 8 сентября.