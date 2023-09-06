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Сегодня, 07:22

Мухова: «Я постараюсь насладиться победой над Кирстей, а потом попробую обыграть с Гауфф»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Чешская теннисистка Каролина Мухова высказалась о полуфинальном матче US Open против американки Коко Гауфф.

«Очевидно, что Коко — замечательный игрок. У нее здесь домашняя публика, — цитирует Мухову сайт турнира. — Будет очень тяжело. Я постараюсь насладиться сегодняшней победой над Кирстей, а потом попробую обыграть с Коко».

В четвертьфинале турнира чешка обыграла румынку Сорану Кирстю со счетом 6:0, 6:3. Матч Муховой с Гауфф за выход в финал US Open состоится 8 сентября.

Источник: Сетка US Open
Теннис
US Open
Каролина Мухова
Кори Гауфф
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