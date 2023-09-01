Теннисистка Пивоварова заявила, что матч с Кенин придаст Касаткиной уверенности в себе

Экс-вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова рассказала, какую роль для россиянки Дарьи Касаткиной играет победа над американской теннисисткой Софьей Кенин во втором круге турнира US Open.

«Я бы не стала сравнивать представительниц США, Софья игрок выше уровнем и обладает титулом Большого Шлема, победа над ней очень достойная, хоть Кенин и не может пока вернуться на вершину рейтинга. Касаткиной этот матч придаст уверенности в себе. Миннен не приятная соперница, но все же уровень Касаткиной выше, должна пройти в следующий круг», — заявила Пивоварова «Газете.Ru».

Следующая соперница Касаткиной определится в матче Грит Миннен — Сачия Викери.