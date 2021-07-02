«Алания» прокомментировала оскорбления Хубулова в адрес теннисистки Касаткиной

«Алания» прокомментировала оскорбления в адрес теннисистки Дарьи Касаткиной со стороны полузащитника команды Владимира Хубулова.

«Футбольный клуб «Алания» всегда выступал за строгое соблюдение норм морали и этики. Нам не чужды спортивная солидарность и профессиональное уважение к представителям всех видов спорта. Ситуация, связанная с нашим игроком Владимиром Хубуловым, станет предметом внутреннего разбирательства, о результате которого сообщим в ближайшее время. От имени всего клуба приносим извинения лично Дарье Касаткиной, членам ее семьи и команды, а также болельщикам», — говорится в сообщении «Алании» в Instagram.

В ночь на 2 июля Касаткина опубликовала в сторис Instagram запрос на переписку от 20-летнего футболиста, который прислал три сообщения с оскорблениями. «Вот такие джентльмены у нас играют в футбол. «Алания», выдайте ему бонус за проигранную ставку», — написала Касаткина.

После распространения этой информации в социальных сетях и СМИ Хубулов удалил свой аккаунт в Instagram.

Касаткина во втором круге Уимблдона уступила Елене Остапенко из Латвии со счетом 1:6, 6:3, 6:8.