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Блинкова и Фридзам не смогли выйти в третий круг парного турнира Уимблдона

20:50
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Российская теннисистка Анна Блинкова и Анна-Лена Фридзам из Германии не смогли пройти в третий круг парного турнира Уимблдона.

Во втором круге они уступили Марии Боузковой и Люси Градецке со счетом 3:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 16 минут.

В следующем раунде соперниками Боузковой и Градецки станет дуэт Варвара Грачева/Оксана Калашникова (Россия/Грузия).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Парный разряд

Второй круг

Мария Боузкова/Люси Градецка (Чехия, 16) — Анна Блинкова/Анна-Лена Фридзам (Россия/Германия) — 6:3, 6:3

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