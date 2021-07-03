Блинкова и Фридзам не смогли выйти в третий круг парного турнира Уимблдона

Российская теннисистка Анна Блинкова и Анна-Лена Фридзам из Германии не смогли пройти в третий круг парного турнира Уимблдона.

Во втором круге они уступили Марии Боузковой и Люси Градецке со счетом 3:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 16 минут.

В следующем раунде соперниками Боузковой и Градецки станет дуэт Варвара Грачева/Оксана Калашникова (Россия/Грузия).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Парный разряд

Второй круг

Мария Боузкова/Люси Градецка (Чехия, 16) — Анна Блинкова/Анна-Лена Фридзам (Россия/Германия) — 6:3, 6:3