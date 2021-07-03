Блинкова и Фридзам не смогли выйти в третий круг парного турнира Уимблдона
20:50
Российская теннисистка Анна Блинкова и Анна-Лена Фридзам из Германии не смогли пройти в третий круг парного турнира Уимблдона.
Во втором круге они уступили Марии Боузковой и Люси Градецке со счетом 3:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 16 минут.
В следующем раунде соперниками Боузковой и Градецки станет дуэт Варвара Грачева/Оксана Калашникова (Россия/Грузия).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Парный разряд
Второй круг
Мария Боузкова/Люси Градецка (Чехия, 16) — Анна Блинкова/Анна-Лена Фридзам (Россия/Германия) — 6:3, 6:3
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