Соболенко вышла во второй круг Уимблдона

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Белоруска Арина Соболенко обыграла венгерку Панну Удварди в первом круге Уимблдона — 6:3, 6:1. Матч длился 1 час 2 минуты.

Во втором круге вторая ракетка мира сыграет с победительницей матча Варвара Грачева (Франция) — Камила Джорджи (Италия).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Панна Удварди (Венгрия) — 6:3, 6:1

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