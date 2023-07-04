Соболенко вышла во второй круг Уимблдона
Белоруска Арина Соболенко обыграла венгерку Панну Удварди в первом круге Уимблдона — 6:3, 6:1. Матч длился 1 час 2 минуты.
Во втором круге вторая ракетка мира сыграет с победительницей матча Варвара Грачева (Франция) — Камила Джорджи (Италия).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 57 290 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Панна Удварди (Венгрия) — 6:3, 6:1
Источник: Сетка Уимблдона-2023
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