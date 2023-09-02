Соболенко: «В матче против Касаткиной мне нужно сохранять концентрацию и не торопиться»

Белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась мыслями в преддверии матча с россиянкой Дарьей Касаткиной на US Open.

«С ней всегда получаются сложные матчи. Она показывает великолепный теннис, очень хорошо двигается, старается достать каждый мяч. Мне нужно сохранять концентрацию, не торопиться. Надо сохранять спокойствие и ждать подходящей возможности, чтобы воспользоваться ею», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Матч между Соболенко и Касаткиной в рамках 1/8 финала Открытого чемпионата США пройдет 3 сентября и начнется в 18.00 по московскому времени.

25-летняя представительница Белоруссии является победительницей одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде и двух — в парном.