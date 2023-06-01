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Сегодня, 06:58

Монфис снялся с «Ролан Гаррос» — Руне вышел в третий круг

Руслан Минаев
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Француз Гаэль Монфис снялся с матча второго круга «Ролан Гаррос». Причиной этому стала травма запястья.

«У меня есть проблема с запястьем, с которой я не смог справиться. Врач сказал, что мне не стоит продолжать играть», — приводит The Tennis Letter слова Монфиса.

В матче первого круга француз обыграл Себастьяна Баэза в пяти сетах — 3:6, 6:3, 7:5, 1:6, 7:5.

Его соперником во втором круге открытого чемпионата Франции должен был стать датчанин Хольгер Руне, который автоматически вышел в третий круг и сыграет с победителем пары Дженаро Оливьери (Аргентина) — Андреа Вавассори (Италия).

Теннис
Roland Garros
Гаэль Монфис
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