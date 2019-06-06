Симона Халеп: "К игре Анисимовой тяжело приспособиться"

Румынская теннисистка Симона Халеп признала, что заслуженно уступила американке Аманде Анисимовой в четвертьфинале Rolland Garros. Румынка проиграла со счетом 2:6, 4:6.

– Я ждала тяжелого матча, потому что она хорошо играет. Она заслужила такой результат. Я же не сделала того, что должна была. У меня были большие амбиции, и раскрепоститься не удалось, – цитирует AFP Халеп. – Думаю, что у Анисимовой есть шанс дойти до конца. Она играет быстро, агрессивно, хорошо видит корт. Она оказывает давление, делая долгие розыгрыши. К ней нелегко приспособиться. В будущем она еще прибавит.

Конечно, я разочарована этим поражением. Но сохраняю позитивный настрой. Турнир многому может научить меня. Теперь буду готовиться к траве спокойно.