Шаповалов впервые пробился в полуфинал турнира «Большого шлема»
19:34
Канадский теннисист Денис Шаповалов обыграл россиянина Карена Хачанова (6:4, 3:6, 5:7, 6:1, 6:4) в 1/4 финала Уимблдона в мужском одиночном разряде. Он впервые вышел в полуфинал турнира «Большого шлема».
В 1/2 финала его соперником станет серб Новак Джокович. 22-летний Шаповалов занимает 12-е место в рейтинге АТР. На данный момент он выиграл один турнир — в Стокгольме (Швеция) в 2019 году.
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