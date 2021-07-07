Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Шаповалов впервые пробился в полуфинал турнира «Большого шлема»

19:34
Теги:

Канадский теннисист Денис Шаповалов обыграл россиянина Карена Хачанова (6:4, 3:6, 5:7, 6:1, 6:4) в 1/4 финала Уимблдона в мужском одиночном разряде. Он впервые вышел в полуфинал турнира «Большого шлема».

В 1/2 финала его соперником станет серб Новак Джокович. 22-летний Шаповалов занимает 12-е место в рейтинге АТР. На данный момент он выиграл один турнир — в Стокгольме (Швеция) в 2019 году.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Читайте также

Италия по пенальти обыграла Испанию и вышла в финал Евро-2020
Алана Мамаева: «Павел поступил очень непорядочно. До сих пор не могу поверить, что это все из-за алиментов»
Италии в полуфинале Евро с Испанией не дали перебить пенальти. Зачем придумывать правила, которые не выполняются?
Англия — Дания: прогноз Николая Писарева на полуфинал Евро-2020
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
1
Офсайд