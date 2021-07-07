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Виктор Янчук: «Хачанову нужно прибавлять в психологическом плане»

19:54
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук отреагировал на поражение Карена Хачанова канадцу Денису Шаповалову в четвертьфинале Уимблдона — 4:6, 6:3, 7:5, 1:6, 4:6.

«Карен вошел в восьмерку — это уже очень достойный результат. Этот турнир психологически поможет Хачанову, — сказал Янчук «СЭ». — Он понял, что может достигать хороших результатов на «Шлеме». В теннис играют руками, а побеждают головой. Карену нужно прибавлять в психологическом плане, с техникой все в порядке. Ошибки есть у всех, даже у чемпионов, другое дело, когда ты допускаешь оплошность. У нашего игрока есть прогресс, давайте порадуемся за его хороший результат. Скоро он может подобраться в рейтинге к Рублеву».

В случае победы Хачанов впервые бы вышел в полуфинал турнира «Большого шлема

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