Шамиль Тарпищев: "Шарапова поступила верно, снявшись с турнира в Цинциннати перед US Open"

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отметил, что россиянка Мария Шарапова приняла правильное решение, снявшись с турнира в американском Цинциннати, чтобы восстановиться от травмы предплечья к Открытому чемпионату США. Сегодня 30-летняя спортсменка получила wild card для участи в основной сетке US Open.

​– Маше давали wild card на три турнира подряд, и, конечно, после такого перерыва, хоть ты и тренируешься, но все подряд играть чрезвычайно сложно, – цитирует "Р-Спорт" Тарпищева. – И нервная система усугубляет нагрузку на организм, он, естественно, может не выдержать. Поэтому, надо играть дозировано. Думаю, снятие было абсолютно правильным решением. Лучше не спеша готовиться (к US Open) и перестраховаться, чтобы избавиться от травмы и постепенно достигать результата.

Тем более, ясно, что в этом году Шарапова не может претендовать на элиту – я имею в виду попадание в мировую двадцатку. Думаю, надо спокойно к этому относиться, поэтапно идти вперед и уже рассчитывать, грамотно планировать следующий год. С этой позиции не результат стоит на первом плане, а восстановление.