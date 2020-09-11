Серена Уильямс подтвердила, что примет участие в «Ролан Гаррос»

Американская теннисистка Серена Уильямс, уступившая белоруске Виктории Азаренко в полуфинале US Open (6:1, 3:6, 3:6), подтвердила, что выступит на «Ролан Гаррос».

Также, Уильямс рассказала о своей травме. Во время одного из розыгрышей третьего сета у американки возникли проблемы с ногой, в связи с которыми она взяла медицинский тайм-аут.

— Ничего страшного не случилось, — приводит официальный сайт US Open слова Уильямс. — Я бежала за мячом, пришлось тянуться. Проблема не в лодыжке, дело в ахилле. Матч был тяжелый, случилось перенапряжение. Я в порядке. Не думаю, что это как-то повлияло на мою игру, просто Виктория играла лучше. Я сделала намного больше ошибок, плохо играла на второй подаче. Я подавала хорошо, но не смогла воспользоваться этим преимуществом. Конечно, это разочаровывает, но я сделала все, что в моих силах, хотя в другой день могла бы добиться большего. «Роллан Гаррос»? Да, я определенно поеду в Париж.

«Ролан Гаррос» пройдет в Париже с 21 сентября по 11 октября.