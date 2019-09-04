Серена Уильямс: «Никого не пытаюсь напугать»

Американка Серена Уильямс поделилась мнением, боятся ли ее соперницы.

— Я никого не пытаюсь напугать, — цитирует Tennis World USA Серену. — Я та, кем являюсь на самом деле. Всегда была человеком, который выходит на корт, кричит, жалуется, плачет и борется. Страстно отношусь к тому, что делаю. Многие люди, любящие свою работу, относятся к ней со всей страстью. Как и я. — приводит слова Уильямс.

В полуфинале US Open Серена Уильямс сыграет с украинкой Элиной Свитолиной.