Самсонова проиграла Векич в первом круге Roland Garros

Российская теннисистка Людмила Самсонова уступила хорватке Донне Векич в первом круге турнира "Большого шлема" Roland Garros – 2:6, 4:6.
Встреча продолжалась 1 час 12 минут.
Во втором круге Векич сыграет с победительницей пары Юлия Путинцева (Казахстан) – Ребекка Петерсон (Швеция).
В другом матче дня латвийка Анастасия Севастова оказалась сильнее Луксики Кумкхум из Таиланда.
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 42 661 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Донна Векич (Хорватия, 23) – Людмила Самсонова (Россия, Q) – 6:2, 6:4
Анастасия Севастова (Латвия, 12) – Луксика Кумкхум (Таиланд) – 6:1, 6:4
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