Каролина Плишкова опубликовала пост после выхода в четвертьфинал US Open

Чешская теннисистка Каролина Плишкова опубликовала пост после победы в матче четвертого круга US Open с россиянкой Анастасией Павлюченковой (7:5, 6:4).

«Было тяжело, но я иду дальше. Четвертьфинал», — написала Плишкова в Instagram.

Встреча продлилась 1 час 37 минут. Россиянка сделала 4 эйса и 5 двойных ошибок, а также реализовала 2 брейк-пойнта из 9. На счету чешки 6 подач на вылет и 5 ошибок на второй подаче, а также 4 брейк-пойнта из 7.

В четвертьфинале Плишкова встретится с победительницей матча Мария Саккари (Греция) — Бьянка Андрееску (Канада).