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Каролина Плишкова опубликовала пост после выхода в четвертьфинал US Open

08:45
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Чешская теннисистка Каролина Плишкова опубликовала пост после победы в матче четвертого круга US Open с россиянкой Анастасией Павлюченковой (7:5, 6:4).

«Было тяжело, но я иду дальше. Четвертьфинал», — написала Плишкова в Instagram.

 

Встреча продлилась 1 час 37 минут. Россиянка сделала 4 эйса и 5 двойных ошибок, а также реализовала 2 брейк-пойнта из 9. На счету чешки 6 подач на вылет и 5 ошибок на второй подаче, а также 4 брейк-пойнта из 7.

В четвертьфинале Плишкова встретится с победительницей матча Мария Саккари (Греция) — Бьянка Андрееску (Канада).

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CTgQT6AMuMJ/

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Александр Кравченко все материалы автора

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