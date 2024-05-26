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Рыбакина: «Со Свентек я чувствую, что больше доминирую благодаря моей силе. С Соболенко все сложнее»

Сергей Разин
корреспондент
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Представительница Казахстана Елена Рыбакина ответила на вопрос, против кого ей сложнее играть — против белоруски Арины Соболенко или полячки Иги Свентек.

«Я бы сказала, с Ариной. Мы проводим много сложных матчей, и она очень агрессивна. У нее хорошая энергетика. С Игой я чувствую, что больше доминирую благодаря моей силе. С Ариной все сложнее», — приводит слова Рыбакиной официальный сайт «Ролан Гаррос».

«Ролан Гаррос» пройдет с 26 мая по 8 июня. В 2023 году победительницей турнира стала Ига Свентек, которая в финале обыграла Каролину Мухову из Чехии.

Арина Соболенко
Елена Рыбакина
Ига Свентек
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