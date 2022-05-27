Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 19:05

«Ролан Гаррос»-2022, расписание и результаты матчей 3-го круга: Грачева проиграла Мертенс и другие

Грачева проиграла Мертенс в матче 3-го круга «Ролан Гаррос»
Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
Читать «СЭ» в
Варвара Грачева.
Фото Global Look Press

В пятницу, 27 мая, в Париже проходят матчи третьего круга турнира «Ролан Гаррос».

Российская теннисистка Варвара Грачева уступила бельгийке Элисе Мертенс со счетом 2:6, 3:6.

Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 43 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг

Аманда Анисимова (США, 27) — Каролина Мухова (Чехия) — 6:7 (7:9), 6:2, 3:0 отказ 2-го игрока

Мартина Тревизан (Италия) — Дарья Сэвилл (Австралия, WC) — 6:3, 6:4

Лейла Фернандес (Канада, 17) — Белинда Бенчич (Швейцария, 14) — 7:5, 3:6, 7:5

Кори Гауфф (США, 18) — Кайя Канепи (Эстония) — 6:3, 6:4

Александра Соснович (Белоруссия) — Ангелик Кербер (Германия, 21) — 6:4, 7:6 (7:5)

Элисе Мертенс (Бельгия, 31) — Варвара Грачева (Россия) — 6:2, 6:3

Виктория Азаренко (Белоруссия) — Жиль Тайхманн (Швейцария)

Слоан Стивенс (США) — Диан Парри (Франция)

В прямом эфире за матчами можно следить на сайте Eurosport.

Теннис
Roland Garros
0
Читайте также
Баланс: упражнения для развития равновесия
Чешские старики и везучие американцы против вечных финалистов. Прогнозы на полуфиналы ЧМ по хоккею-2022
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ролан Гаррос»-2022, расписание и результаты матчей 3-го круга: Норри — Хачанов и другие
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости