«Ролан Гаррос»-2022, расписание и результаты матчей 3-го круга: Грачева проиграла Мертенс и другие

В пятницу, 27 мая, в Париже проходят матчи третьего круга турнира «Ролан Гаррос».

Российская теннисистка Варвара Грачева уступила бельгийке Элисе Мертенс со счетом 2:6, 3:6.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Аманда Анисимова (США, 27) — Каролина Мухова (Чехия) — 6:7 (7:9), 6:2, 3:0 отказ 2-го игрока

Мартина Тревизан (Италия) — Дарья Сэвилл (Австралия, WC) — 6:3, 6:4

Лейла Фернандес (Канада, 17) — Белинда Бенчич (Швейцария, 14) — 7:5, 3:6, 7:5

Кори Гауфф (США, 18) — Кайя Канепи (Эстония) — 6:3, 6:4

Александра Соснович (Белоруссия) — Ангелик Кербер (Германия, 21) — 6:4, 7:6 (7:5)

Элисе Мертенс (Бельгия, 31) — Варвара Грачева (Россия) — 6:2, 6:3

Виктория Азаренко (Белоруссия) — Жиль Тайхманн (Швейцария)

Слоан Стивенс (США) — Диан Парри (Франция)

В прямом эфире за матчами можно следить на сайте Eurosport.