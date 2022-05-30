Касаткина сыграет против Джорджи, Кудерметова встретится с Кис в четвертом круге «Ролан Гаррос»

В понедельник, 30 мая, в Париже состоятся матчи четвертого круга турнира «Ролан Гаррос».

Российская теннисистка Дарья Касаткина сыграет против итальянки Камилы Джорджи, а Вероника Кудерметова встретится с американкой Мэдисон Кис.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43,600,000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Дарья Касаткина (Россия) — Камила Джорджи (Италия) — 12.00 мск

Вероника Кудерметова (Россия) — Мэдисон Кис (США) — 13.00

Джессика Пегула (США) — Ирина-Камелия Бегу (Румыния) — 15.30

Ига Свентек (Польша) — Чжэн Циньвэнь (Китай) — 16.30

В прямом эфире за матчами можно следить на сайте Eurosport.