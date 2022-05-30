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Сегодня, 08:30

«Ролан Гаррос» — 2022, расписание и результаты матчей 4-го круга: Касаткина — Джорджи, Кудерметова — Кис и другие

Касаткина сыграет против Джорджи, Кудерметова встретится с Кис в четвертом круге «Ролан Гаррос»
Сергей Ревенко
Корреспондент
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Дарья Касаткина.
Фото AFP
В понедельник, 30 мая, в Париже состоятся матчи четвертого круга турнира «Ролан Гаррос».

Российская теннисистка Дарья Касаткина сыграет против итальянки Камилы Джорджи, а Вероника Кудерметова встретится с американкой Мэдисон Кис.

Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 43,600,000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг

Дарья Касаткина (Россия) — Камила Джорджи (Италия) — 12.00 мск

Вероника Кудерметова (Россия) — Мэдисон Кис (США) — 13.00

Джессика Пегула (США) — Ирина-Камелия Бегу (Румыния) — 15.30

Ига Свентек (Польша) — Чжэн Циньвэнь (Китай) — 16.30

В прямом эфире за матчами можно следить на сайте Eurosport.

Теннис
Вероника Кудерметова
Дарья Касаткина
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