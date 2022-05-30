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Сегодня, 21:04

Селиваненко назвал отличным результатом выход Рублева в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Георгий Скобликов
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Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на выход российского теннисиста Андрея Рублева в четвертьфинал турнира «Большого шлема» «Ролан Гаррос».

«Четвертьфинал турнира «Большого шлема» — отличный результат. Другое дело, что Андрей максималист, он, наверняка, рассчитывает пройти еще дальше. Шансы за борьбу за полуфинал? Пока не сыгран последний матч, шансы есть всегда у всех», — сказал Селиваненко «СЭ».

В четвертом круге теннисного турнира «Ролан Гаррос» Рублев победил итальянского спортсмена Янника Синнера (6:1, 4:6, 2:0). Соперник россиянина снялся с игры в третьем сете из-за травмы.

Теннис
Roland Garros
Андрей Рублев
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