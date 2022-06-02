Российская теннисистка Дарья Касаткина опубликовала пост в своих социальных сетях после победы над 29-м номером рейтинга WTA Вероникой Кудерметовой в четвертьфинале «Ролан Гаррос» со счетом 6:4, 7:6 (7:5). Она вышла в полуфинал турнира.

«Полуфинал. Идем дальше», — написала теннисистка.

В полуфинале Касаткина сыграет с первой ракеткой мира польской теннисисткой Игой Светек. Их матч состоится 2 июня в 16:00 по московскому времени.