Касаткина — о выходе в полуфинал «Ролан Гаррос»: «Полуфинал. Идем дальше»
Дарья Касаткина оценила свой выход в полуфинал «Ролан Гаррос»
Российская теннисистка Дарья Касаткина опубликовала пост в своих социальных сетях после победы над 29-м номером рейтинга WTA Вероникой Кудерметовой в четвертьфинале «Ролан Гаррос» со счетом 6:4, 7:6 (7:5). Она вышла в полуфинал турнира.
«Полуфинал. Идем дальше», — написала теннисистка.
В полуфинале Касаткина сыграет с первой ракеткой мира польской теннисисткой Игой Светек. Их матч состоится 2 июня в 16:00 по московскому времени.
Новости