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Сегодня, 09:29

Касаткина — о выходе в полуфинал «Ролан Гаррос»: «Полуфинал. Идем дальше»

Дарья Касаткина оценила свой выход в полуфинал «Ролан Гаррос»
Виктория Кравченко
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Российская теннисистка Дарья Касаткина опубликовала пост в своих социальных сетях после победы над 29-м номером рейтинга WTA Вероникой Кудерметовой в четвертьфинале «Ролан Гаррос» со счетом 6:4, 7:6 (7:5). Она вышла в полуфинал турнира.

«Полуфинал. Идем дальше», — написала теннисистка.

В полуфинале Касаткина сыграет с первой ракеткой мира польской теннисисткой Игой Светек. Их матч состоится 2 июня в 16:00 по московскому времени.

Теннис
Дарья Касаткина
Ига Свентек
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