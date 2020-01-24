Роджер Федерер: «Уже думал, как буду объяснять свое поражение»

Роджер Федерер прокомментировал победу над австралийцем Джоном Миллмэном в третьем круге Australian Open. Швейцарец оказался сильнее в пяти сетах.

— Как хорошо выиграть на тай-брейке, соперник провел отличный матч, — сказал Роджер после окончания встречи. — Это была хорошая битва с отличным парнем, в конце мне немного повезло. Уже начал думать, как буду объяснять свое поражение, но решил продолжать борьбу.

Он проделал хорошую работу, почти не совершал ошибок, подача мне помогала. Не было ни одной минуты, когда мне было легко. Джон осложнил мою жизнь.