Мадридский «Реал» поздравил испанца Рафаэля Надаля с победой на US Open. В финале в пяти сетах он обыграл россиянина Даниила Медведева.

— Легенда без границ, — отмечено в Twitter мадридцев. — Поздравляем с великолепной победой на US Open. «Реал» гордится тем, что вы являетесь почетным членом нашего клуба.

Надаль в 19-й раз выиграл турнир «Большого шлема». Это его четвертый титул на Открытом чемпионате США.

Медведев проиграл Надалю в финале US Open. Ушел с 0-2, но все равно уступил. Обидно...