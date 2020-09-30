Рахимова уступила Саккари во втором раунде Roland Garros
18:35
Российская теннисистка Камилла Рахимова покидает Roland Garros. Во втором раунде ее обыграла представительница Греции Мария Саккари (7:6 (7:0), 6:2).
Матч продолжался один час и 46 минут. В следующем раунде Саккари сыграет с победительницей пары Кори Гауфф (США) — Мартина Тревизан (Италия).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 38 000 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Мария Саккари (Греция, 20) — Камилла Рахимова (Россия, Q) — 7:6 (7:0), 6:2
Ига Свентек (Польша) — Си Сувэй (Тайвань) — 6:1, 6:4
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...