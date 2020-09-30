Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Рахимова уступила Саккари во втором раунде Roland Garros

18:35

Российская теннисистка Камилла Рахимова покидает Roland Garros. Во втором раунде ее обыграла представительница Греции Мария Саккари (7:6 (7:0), 6:2).

Матч продолжался один час и 46 минут. В следующем раунде Саккари сыграет с победительницей пары Кори Гауфф (США) — Мартина Тревизан (Италия).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 38 000 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Мария Саккари (Греция, 20) — Камилла Рахимова (Россия, Q) — 7:6 (7:0), 6:2

Ига Свентек (Польша) — Си Сувэй (Тайвань) — 6:1, 6:4

Теннис: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир