Экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе в разговоре с «СЭ» отреагировала на победу российского теннисиста Даниила Медведева в полуфинальном матче Australian Open над греком Стефаном Циципасом (7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1).

«Агрессия Медведева? Я понимаю, что со стороны это, может быть, не очень красиво выглядело, — сказала Чакветадзе «СЭ». — Но ему необходимо было разозлиться по-спортивному. Нужно было улучшить свое качество игры, подбодриться, но он слегка перестарался (смеется). Весь турнир говорили, что отец Циципаса подсказывает. Он даже получил предупреждения, о которых просил Медведев. Судья, который говорит на греческом, был поставлен рядом с боксом Циципаса. Ему же действительно подсказывали. В какой-то степени все это было обосновано, но Медведев немного перегнул палку. Хочется отметить, что Даниил все еще учится играть более хладнокровно. У всех есть свои слабые и сильные стороны. Медведев прекрасно знает и понимает свои. Он пытается их исправить, возможно, когда-нибудь, постепенно, ему это удастся. Он такой эмоциональный игрок, ему нужны эти эмоции, весь этот трэш, чтобы играть так, как нужно».

Чакветадзе также отметила, что Медведеву по силам взять финал Australian Open.

«Я думаю, Медведеву по силам взять Australian Open. Единственное, он будет играть уже не в качестве темной лошадки, а, как говорят эксперты, он идет фаворитом в финале. Надаль не играл, у него была травма. В каждом интервью Рафаэль говорит, что чувствует себя не на все 100 процентов. Можно, как угодно, реагировать, но до финала он дошел. Рафа будет представлять опасность для Дани. По игре Медведев может переиграть Надаля. Как бы не захлестнули негативные эмоции, если что-то пойдет не так. Рафа — боец, упорный и выносливый теннисист. Нужен максимум не только в теннисе, но и в психологии. Если Даня не перенервничает и справится со статусом фаворита — ему по силам выиграть второй турнир», — добавила Чакветадзе.

В финале Медведев встретится с испанцем Рафаэлем Надалем, который ранее выиграл у итальянца Маттео Берреттини (6:3, 6:2, 3:6, 6:3). Матч между Медведевым и Надалем состоится в воскресенье, 30 января. Начало запланировано на 11.30 (мск).