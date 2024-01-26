Каливод: «Медведев победил Зверева за счет более агрессивной игры»

Заслуженный тренер России Александр Каливод поделился впечатлениями от победы россиянина Даниила Медведева над немцем Александром Зверевым в полуфинале Australian Open (5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3).

«После двух сетов Медведев понял, что с относительно мягкой игрой выиграть у Зверева не получится, поэтому нужно было строить комбинации и завершать их. Запомнился гейм в пятом сете, где Зверев допустил три невероятные ошибки, потом сетку рвал. Мне кажется, что у него пошли мысли о проигрыше, а Медведев в это время хоть и не полностью, но наладил игру. У него были срывы, но он стал чаще выходить к сетке, лучше подавать, и эта более агрессивная игра принесла ему успех», — приводит слова Каливоды ТАСС.

В финале 28 января Медведев сыграет с итальянцем Янником Синнером, который обыграл серба Новака Джоковича.