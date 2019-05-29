Плишкова и Севастова вышли в третий круг Roland Garros

Вторая ракетка мира чешка Каролина Плишкова разгромила словачку Кристину Кучову во втором раунде турнира "Большого шлема" Roland Garros – 6:2, 6:2.

Встреча продолжалась 57 минут.

В третьем круге 27-летняя Плишкова встретится с победительницей пары Петра Мартич (Хорватия) – Кристина Младенович (Франция).

В других матчах дня латвийка Анастасия Севастова обыграла Мэнди Минеллу из Люксембурга, испанка Карла Суарес Наварро добилась победы над американкой Шелби Роджерс.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 42 661 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Каролина Плишкова (Чехия, 2) – Кристина Кучова (Словакия, Q) – 6:2, 6:2

Анастасия Севастова (Латвия, 12) – Мэнди Минелла (Люксембург) – 6:2, 6:4

Карла Суарес Наварро (Испания, 28) – Шелби Роджерс (США) – 6:1, 6:7(4:7), 6:3