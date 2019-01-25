Петра Квитова: "Первая строчка рейтинга? Это станет хорошим бонусом к победе, но я сейчас думаю о трофее Australian Open"

Чешка Петра Квитова, которая вышла в финал Australian Open, поделилась своими ожиданиями и впечатлениями. Она отметила, что не думает о звании первой ракетки мира, но это было бы для нее приятным бонусом.

- Я уже играла в финалах на "Шлемах", но на этот раз это особенное чувство, учитывая то, через что я прошла, - приводит пресс-служба турнира слова Квитовой. - В Мельбурне все по-другому, но я не думаю, что здесь более нервно. В прошлом году я проиграла Петкович на старте Australian Open и чувствовала себя просто ужасно.



Первая строчка рейтинга? На меня это никак не влияет. Я здесь для того, чтобы выиграть титул. Звание первой ракетки мира станет хорошим бонусом к победе, но сейчас я думаю лишь о трофее Australian Open.

Соперницей Квитовой в финале будет японская теннисистка Наоми Осака.

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