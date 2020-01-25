Павлюченкова вышла в 4-й круг Australian Open, обыграв Плишкову

Россиянка Анастасия Павлюченкова одержала победу в третьем круге турнира Australian Open. В двух сетах она переиграла чешку Каролину Плишкову — 7:6 (7:4), 7:6 (7:3).

Следующей соперницей Павлюченковой будет немка Ангелик Кербер, которая обыграла итальянку Камилу Джорджи.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49100000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Ангелик Кербер (Германия, 17) — Камила Джорджи (Италия) — 6:2, 6:7 (4:7), 6:3

Анастасия Павлюченкова (Россия, 30) — Каролина Плишкова (Чехия, 2) — 7:6 (7:4), 7:6 (7:3)