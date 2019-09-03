Осака восхищена поведением Медведева на US Open

Первая ракетка мира японка Наоми Осака оценила поведение россиянина Даниила Медведева на US Open.

— Я не знаю, почему трибуны ему свистят, это просто смешно, — приводит официальный сайт US Open слова Осаки. — Каждый день он говорит что-то новое. Не понимаю поведение трибун, но мне смешно. Особенно то, как отвечает Медведев. Его сарказм просто восхищает.

Напомним, что у теннисиста возникли напряженные отношения с местными зрителями, которым он показал средний палец во время игры с Фелисиано Лопесом. А после матча с Домиником Кепфером в 1/8 финала россиянин станцевал для болельщиков.

Медведев в среду 3 сентября сыграет со Стэном Вавринкой за место в полуфинале турнира.