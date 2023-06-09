Ольховский заявил, что Корнеева готова играть на взрослом уровне

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский считает, что российская теннисистка Алина Корнеева имеет все для игры на взрослом уровне.

«Я считаю, что она готова играть по взрослым. Мне кажется, Алина показывает очень хорошую, зрелую игру, у нее есть все, чтобы играть на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA). Посмотрим, как она доиграет юниорский Открытый чемпионат Франции, на мой взгляд, она фаворит турнира», — приводит ТАСС слова Ольховского.

15-летняя Корнеева является победительницей юниорского Australian Open. На юниорском «Ролан Гаррос» она дошла до полуфинала, где сыграет с соотечественницей Алисой Октябревой.