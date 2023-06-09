Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Игры
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 13:41

Ольховский заявил, что Корнеева готова играть на взрослом уровне

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский считает, что российская теннисистка Алина Корнеева имеет все для игры на взрослом уровне.

«Я считаю, что она готова играть по взрослым. Мне кажется, Алина показывает очень хорошую, зрелую игру, у нее есть все, чтобы играть на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA). Посмотрим, как она доиграет юниорский Открытый чемпионат Франции, на мой взгляд, она фаворит турнира», — приводит ТАСС слова Ольховского.

15-летняя Корнеева является победительницей юниорского Australian Open. На юниорском «Ролан Гаррос» она дошла до полуфинала, где сыграет с соотечественницей Алисой Октябревой.

Источник: https://tass.ru/sport/17972265
Теннис
Андрей Ольховский
0
Читайте также
Бразильский теннисист Сейбот Уайлд предстал перед судом за насилие над бывшей девушкой
«Как человек он — полное дерьмо». Тренер украинской теннисистки оскорбил Джоковича
ВС РФ на двух направлениях уничтожили более 50 единиц бронетехники ВСУ
Глава Крыма оценил ход спецоперации по защите Донбасса
WP сообщила об угрозе Саудовской Аравии США после слов Байдена о нефти
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дуэт Фернандес/Таунсенд обыграл пару Гауфф/Пегула и вышел в парный финал «Ролан Гаррос»
Новости
RSS RSS
Все новости