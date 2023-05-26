Ольховский прокомментировал выход Андреевой в основную стадию «Ролан Гаррос»

Советский и российский теннисист Андрей Ольховский высказался о выходе россиянки Мирры Андреевой в основную стадию «Ролан Гаррос».

«Сложно говорить о перспективах, ожидать каких-то громких результатов. Да, у нее были сенсационные победы, она прошла квалификацию и стала самой молодой участницей основной сетки с 1995 года. Это уже очень хороший результат, хороший теннис. Так что — почему нет, думаю, несколько матчей ей вполне по силам. Надо смотреть, какая будет жеребьевка», — цитирует Ольховского «Газета.Ru».

В финале квалификации «Ролан Гаррос» 16-летняя теннисистка обыграла Камилу Осорио из Колумбии — 7:6 (10:8), 6:4.