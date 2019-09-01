Надаль рассказал о планах на остаток сезона

Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль заявил, что до конца сезона планирует сыграть в паре турниров.

— В первые три-четыре месяца сезона мне было очень тяжело, — цитирует Нададя официальный сайт US Open. — Но после Барселоны cтало легче. Мне удалось подлечить тело и начать играть свободнее.

Не думаю, что до конца года я буду много играть. Проведу пару турниров. И US Open — один из тех, к которому хочется быть готовым. Поэтому я постараюсь полностью выложиться и сделаю все возможное, чтобы быть готовым к следующему матчу.

В четвертом круге US Open Надаль обыграл в трех сетах корейца Чон Хена (6:3, 6:4, 6:2). Его следующим соперником станет хорват Марин Чилич.