Мирра Андреева вышла в третий круг Уимблдона на отказе Крейчиковой

Россиянка Мирра Андреева вышла в третий круг Уимблдона.

Теннисистка в первом сете обыграла представительницу Чехии Барбору Крейчикову со счетом 6:3. Во втором сете при счете 4:0 в пользу россиянки ее оппонентка отказалась продолжать матч.

Игра длилась 55 минут. 16-летняя Андреева сделала 4 эйса, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету 11-й ракетки мира Крейчиковой — 3 эйса и 3 двойные ошибки.

В третьем круге Андреева сыграет с победительницей пары Анастасия Потапова (Россия) — Кая Юван (Словения).