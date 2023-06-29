Мирра Андреева пробилась в основную сетку Уимблдона

Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла немку Тамару Корпач в финале квалификации Уимблдона.

Матч завершился со счетом 7:5, 5:7, 6:2. Девушки провели на корте 2 часа 3 минуты.

102-я ракетка мира Андреева 3 раза подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 14. На счету 120-й ракетки мира Корпач ни одного эйса, 5 двойных и 6 реализованных брейк-пойнтов из 13.

16-летняя Андреева сыграет в основной сетке Уимблдона.