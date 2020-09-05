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Медведев в трех сетах победил Волфа в третьем круге US Open

21:07
Даниил Медведев. Фото USA Today Sports
Даниил Медведев. Фото USA Today Sports
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Россиянин Даниил Медведев вышел в четвертый круг US Open. Прошлогодний финалист за 1 час 51 минуту одолел Джеффри Джона Волфа — 6:3, 6:3, 6:2.

В четвертом круге Медведев встретится с победителем матча между Мартоном Фучовичем и Фрэнсисом Тиафо.

Ранее в четвертый круг пробился еще один представитель России Андрей Рублев, а Карен Хачанов в эти минуты проводит матч третьего круга с Алексом Де Минауром.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 53 402 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Даниил Медведев (Россия, 3) — Джеффри Джон Вольф (США, WC) — 6:3, 6:3, 6:2

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/usopen/

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