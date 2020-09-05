Медведев в трех сетах победил Волфа в третьем круге US Open
21:07
Россиянин Даниил Медведев вышел в четвертый круг US Open. Прошлогодний финалист за 1 час 51 минуту одолел Джеффри Джона Волфа — 6:3, 6:3, 6:2.
В четвертом круге Медведев встретится с победителем матча между Мартоном Фучовичем и Фрэнсисом Тиафо.
Ранее в четвертый круг пробился еще один представитель России Андрей Рублев, а Карен Хачанов в эти минуты проводит матч третьего круга с Алексом Де Минауром.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 53 402 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Даниил Медведев (Россия, 3) — Джеффри Джон Вольф (США, WC) — 6:3, 6:3, 6:2
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