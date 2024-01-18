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Сегодня, 20:59

Медведев признался, что на месте болельщиков не стал бы ждать конца матча с Руусувуори

Ана Горшкова
Корреспондент
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Третья ракетка мира Даниил Медведев пошутил о времени завершения матча второго круга Australian Open-2024 против финна Эмиля Руусувуори. Игра в Мельбурне закончилась в 3:39 по местному времени.

«Сколько сейчас? 3:40 утра? Честно, ребята, меня бы здесь не было... Если бы я был фанатом, то в час ночи я бы сказал: «Ладно, пойдем домой, посмотрим 30 минут, а потом ляжем спать». Спасибо, ребята, вы сильные. Сильные!» — сказал Медведев на корте.

Матч 27-летнего россиянина и Руусувуори продлился 4 часа 20 минут и завершился победой Медведева со счетом 3:6, 6:7 (1:7), 6:4, 7:6 (7:1), 6:0.

В третьем круге турнира «Большого шлема» Медведев сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
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