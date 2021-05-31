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Медведев отреагировал на первую в карьере победу на Roland Garros

18:20
Даниил Медведев. Фото Instagram
Даниил Медведев. Фото Instagram
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Российский теннисист Даниил Медведев поделился эмоциями от победы над Александром Бубликом из Казахстана (6:3, 6:3, 7:5) в первом круге Roland Garros.

«Да!» — написал Медведев в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Medvedev Daniil (@medwed33)

 

Для Медведева это первая победа в карьере на Открытом чемпионате Франции. Он выступает в основной сетке Roland Garros пятый год подряд.

«Совершил историю!», — написал Медведев в Twitter в ответ на собственное сообщение о том, что он сможет выиграть в первом раунде турнира только к 2050 году.

Во втором круге Медведев сыграет с Томми Полом из США.

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