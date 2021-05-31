Медведев отреагировал на первую в карьере победу на Roland Garros

Российский теннисист Даниил Медведев поделился эмоциями от победы над Александром Бубликом из Казахстана (6:3, 6:3, 7:5) в первом круге Roland Garros.

«Да!» — написал Медведев в Instagram.

Для Медведева это первая победа в карьере на Открытом чемпионате Франции. Он выступает в основной сетке Roland Garros пятый год подряд.

«Совершил историю!», — написал Медведев в Twitter в ответ на собственное сообщение о том, что он сможет выиграть в первом раунде турнира только к 2050 году.

Во втором круге Медведев сыграет с Томми Полом из США.