Медведев отреагировал на первую в карьере победу на Roland Garros
18:20
Российский теннисист Даниил Медведев поделился эмоциями от победы над Александром Бубликом из Казахстана (6:3, 6:3, 7:5) в первом круге Roland Garros.
«Да!» — написал Медведев в Instagram.
Для Медведева это первая победа в карьере на Открытом чемпионате Франции. Он выступает в основной сетке Roland Garros пятый год подряд.
«Совершил историю!», — написал Медведев в Twitter в ответ на собственное сообщение о том, что он сможет выиграть в первом раунде турнира только к 2050 году.
Во втором круге Медведев сыграет с Томми Полом из США.
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