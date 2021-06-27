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Медведев надеется, что победит Штруффа в первом круге Уимблдона

17:20
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Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от предстоящего Уимблдона. 26 июня россиянин одержал победу на турнире ATP на Мальорке. В финале он обыграл американца Сэма Куэрри (6:4, 6:2).

«Наверное, самой идеальной подготовкой была бы победа в Халле, а потом неделя тренировок на Уимблдоне. Но это самой идеальной.

На Мальорку я поехал, чтобы выиграть несколько матчей, и мне удалось выиграть весь турнир. Это очень важно для уверенности в себе. Снова прочувствовал, как нужно играть на траве. Финал был лучшим матчем на турнире, так что я уверен в себе.

Конечно, сетка сложная, Ян Штруфф — сложный соперник. На траве он опасен для топ-игроков и не раз это доказывал. Я рад, что приехал на Уимблдон уверенным в себе, и это может помочь мне его обыграть. Если я хорошо сыграю, ему будет непросто. Если он хорошо сыграет и будет хорошо подавать, мне будет непросто. Так что матч будет хорошим. Надеюсь, я смогу выйти победителем», — приводит слова Медведева официальный сайт Уимблдона.

Турнир пройдет в Лондоне на травяном покрытии с 28 июня по 11 июля.

Дополнительная информация:

https://www.wimbledon.com/en_GB/news/index.html?filter=video

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