Даниил Медведев стал победителем турнира на Мальорке

Россиянин Даниил Медведев стал победителем теннисного турнира на Мальорке. В решающем матче он в двух сетах переиграл представителя США Сэма Куэрри — 6:4, 6:2.

Медведев одержал первую победу в карьере на турнире, который проводился на травяном покрытии. Встреча продолжалась 1 час и 3 минуты. На счету россиянина 10 эйсов и три реализованных брейк-пойнта из четырех. У американца — 11 эйсов и пять двойных ошибок.

Этот титул стал для Медведева вторым в сезоне и 11-м в карьере.

ACHIEVEMENT UNLOCKED: GRASS COURT TITLE ?



The moment @DaniilMedwed beat Querrey to win the @MallorcaChamps! pic.twitter.com/yDnMTd00ct — Tennis TV (@TennisTV) June 26, 2021

Мальорка (Испания)

Турнир ATP Mallorca Championships

Призовой фонд 720 000 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Финал

Даниил Медведев (Россия, 1, WC) — Сэм Куэрри (США) — 6:4, 6:2