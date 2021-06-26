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Даниил Медведев стал победителем турнира на Мальорке

18:14
Даниил Медведев. Фото ATP, Twitter
Даниил Медведев. Фото ATP, Twitter
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Россиянин Даниил Медведев стал победителем теннисного турнира на Мальорке. В решающем матче он в двух сетах переиграл представителя США Сэма Куэрри — 6:4, 6:2.

Медведев одержал первую победу в карьере на турнире, который проводился на травяном покрытии. Встреча продолжалась 1 час и 3 минуты. На счету россиянина 10 эйсов и три реализованных брейк-пойнта из четырех. У американца — 11 эйсов и пять двойных ошибок.

Этот титул стал для Медведева вторым в сезоне и 11-м в карьере.

Мальорка (Испания)

Турнир ATP Mallorca Championships

Призовой фонд 720 000 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Финал

Даниил Медведев (Россия, 1, WC) — Сэм Куэрри (США) — 6:4, 6:2

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