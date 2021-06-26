Даниил Медведев стал победителем турнира на Мальорке
18:14
Россиянин Даниил Медведев стал победителем теннисного турнира на Мальорке. В решающем матче он в двух сетах переиграл представителя США Сэма Куэрри — 6:4, 6:2.
Медведев одержал первую победу в карьере на турнире, который проводился на травяном покрытии. Встреча продолжалась 1 час и 3 минуты. На счету россиянина 10 эйсов и три реализованных брейк-пойнта из четырех. У американца — 11 эйсов и пять двойных ошибок.
Этот титул стал для Медведева вторым в сезоне и 11-м в карьере.
Мальорка (Испания)
Турнир ATP Mallorca Championships
Призовой фонд 720 000 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Финал
Даниил Медведев (Россия, 1, WC) — Сэм Куэрри (США) — 6:4, 6:2
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