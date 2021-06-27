Тарпищев: «Надеюсь, что Медведев справится с психологией и пройдет дальше первого круга на Уимблдоне»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился с «СЭ» ожиданиями от предстоящего Уимблдона.

«Победа в турнире на траве придаст уверенности Медведеву. Мы ничего не ждем от Уимблдона, а просто его будем смотреть. Он всегда был для нас непредсказуемым соревнованием. Мы на траве не родились, там другая техника и стиль. Другое дело, что наши люди в мировой десятке, поэтому они должны уверенно играть на любом покрытии. Многое на Уимблдоне будет зависеть от жеребьевки. Первый круг у Медведева будет очень тяжелым. Будем надеяться, что он справится с психологией и пройдет дальше. Все остальное в рабочем порядке», — сказал Тарпищев «СЭ».

Тарпищев также считает, что Даниил Медведев прогрессирует несмотря на определенные недостатки.

«Медведев хорошо работает, хотя у него есть много недостатков. Трава, как и грунт, не самое любимое покрытие для него. Потихоньку ползем вверх. Надеюсь, что совсем скоро наши теннисисты начнут играть одинаково хорошо», — добавил Тарпищев.

В первом круге Уимблдона Медведев сыграет с немцем Ян-Леннардом Штруффом. Турнир пройдет в Лондоне на травяном покрытии с 28 июня по 11 июля.