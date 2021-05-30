Кузнецова проиграла Азаренко в первом раунде Roland Garros
21:31
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко обыграла россиянку Светлану Кузнецову (6:4, 2:6, 6:3) в матче первого раунда Roland Garros в женском одиночном разряде.
Матч продолжался два часа и две минуты. Во втором раунде Азаренко сыграет с Кларой Таусон из Дании.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 34 367 215 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Виктория Азаренко (Белоруссия, 15) — Светлана Кузнецова (Россия) — 6:4, 2:6, 6:3
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