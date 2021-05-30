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Кузнецова проиграла Азаренко в первом раунде Roland Garros

21:31
Светлана Кузнецова. Фото Twitter
Светлана Кузнецова. Фото Twitter
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко обыграла россиянку Светлану Кузнецову (6:4, 2:6, 6:3) в матче первого раунда Roland Garros в женском одиночном разряде.

Матч продолжался два часа и две минуты. Во втором раунде Азаренко сыграет с Кларой Таусон из Дании.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 34 367 215 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Виктория Азаренко (Белоруссия, 15) — Светлана Кузнецова (Россия) — 6:4, 2:6, 6:3

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