Синякова сыграет с Кудерметовой во втором круге Roland Garros

Чешская теннисистка Катержина Синякова сыграет с россиянкой Вероникой Кудерметовой во втором круге Roland Garros в женском одиночном разряде.

В матче первого раунда Синякова победила свою соотечественницу Марию Боузкову (6:0, 4:6, 6:2). Также во второй круг прошла белоруска Александра Соснович благодаря победе над француженкой Диан Парри (6:3, 3:6, 6:3). В следующем раунде ей предстоит матч с еще одной представительницей Белоруссии Ариной Соболенко.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 34 367 215 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Катержина Синякова (Чехия) — Мария Боузкова (Чехия) — 6:0, 4:6, 6:2

Александра Соснович (Белоруссия) — Диан Парри (Франция, WC) — 6:3, 3:6, 6:3