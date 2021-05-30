Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Синякова сыграет с Кудерметовой во втором круге Roland Garros

21:42
Теги:

Чешская теннисистка Катержина Синякова сыграет с россиянкой Вероникой Кудерметовой во втором круге Roland Garros в женском одиночном разряде.

В матче первого раунда Синякова победила свою соотечественницу Марию Боузкову (6:0, 4:6, 6:2). Также во второй круг прошла белоруска Александра Соснович благодаря победе над француженкой Диан Парри (6:3, 3:6, 6:3). В следующем раунде ей предстоит матч с еще одной представительницей Белоруссии Ариной Соболенко.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 34 367 215 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Катержина Синякова (Чехия) — Мария Боузкова (Чехия) — 6:0, 4:6, 6:2

Александра Соснович (Белоруссия) — Диан Парри (Франция, WC) — 6:3, 3:6, 6:3

Читайте также

Тарасенко и Григоренко должны сыграть против Швеции, Шалунов останется в запасе
Абрамович впервые встретился с Тухелем, празднование «Челси» и грусть «Ман Сити»
Стала известна программа физической подготовки сборной России на карантине
Российский вратарь-дебютант продолжает покорять НХЛ. Он проиграл первый матч «Бостону», но все равно был лучшим

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд