Потапова проиграла Фернандес в первом раунде Roland Garros
20:51
В матче первого раунда Roland Garros в женском одиночном разряде канадская теннисистка Лейла Фернандес победила россиянку Анастасию Потапову (6:2, 6:1).
Матч продолжался один час и одну минуту. В следующем раунде Фернандес сыграет с победительницей пары Осеан Доден (Франция) — Мэдисон Кис (США).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 34 367 215 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Лейла Фернандес (Канада) — Анастасия Потапова (Россия) — 6:2, 6:1
Нао Хибино (Япония) — Нина Стоянович (Сербия) — 7:6 (7:4), 6:2
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