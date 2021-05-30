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Потапова проиграла Фернандес в первом раунде Roland Garros

20:51
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В матче первого раунда Roland Garros в женском одиночном разряде канадская теннисистка Лейла Фернандес победила россиянку Анастасию Потапову (6:2, 6:1).

Матч продолжался один час и одну минуту. В следующем раунде Фернандес сыграет с победительницей пары Осеан Доден (Франция) — Мэдисон Кис (США).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 34 367 215 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Лейла Фернандес (Канада) — Анастасия Потапова (Россия) — 6:2, 6:1

Нао Хибино (Япония) — Нина Стоянович (Сербия) — 7:6 (7:4), 6:2

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